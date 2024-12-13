Каюмов: «В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать»

Бронзовый призер чемпионата России в Ижевске в индивидуальной гонке Рустам Каюмов прокомментировал итоги гонки.

«В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать, потому что здесь постоянно тренируюсь. Самый главный мой персональный болельщик — это супруга. Она находится здесь. Также чувствуется бешеная поддержка трибун, которой нет ни на одном этапе, кроме Ижевска. Болельщики — молодцы. Им огромное спасибо, что поддерживают нас», — сказал Каюмов корреспонденту Vprognoze.ru.

30-летний биатлонист занял третье место с двумя промахами, проиграв 38 секунд победителю Александру Логинову, который промахнулся трижды.