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Каюмов: «В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата России в Ижевске в индивидуальной гонке Рустам Каюмов прокомментировал итоги гонки.

«В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать, потому что здесь постоянно тренируюсь. Самый главный мой персональный болельщик — это супруга. Она находится здесь. Также чувствуется бешеная поддержка трибун, которой нет ни на одном этапе, кроме Ижевска. Болельщики — молодцы. Им огромное спасибо, что поддерживают нас», — сказал Каюмов корреспонденту Vprognoze.ru.

30-летний биатлонист занял третье место с двумя промахами, проиграв 38 секунд победителю Александру Логинову, который промахнулся трижды.

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на&nbsp;этапе чемпионата России. 12&nbsp;декабря. Ижевск. Логинов забрал золото в отсутствие лидеров. Не помешали даже три промаха на огневых рубежах

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Рустам Каюмов
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