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«Русские не сдаются»: как российские биатлонистки тренируются в гостинице

15:31
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Союз биатлонистов России в Instagram опубликовал видео тренировок женской команды в гостинице в Контиолахти.

С помощью резинок и тренажеров спортсменки пытаются держать себя в форме, чтобы быть готовы к стартам.

«Карантин нам ни по чем, русские не сдаются», — слышен голос за кадром.

Сборная России находится на самоизоляции накануне 1-го этапа Кубка мира после четырех выявленных случаев коронавируса в команде.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

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