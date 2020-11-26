«Русские не сдаются»: как российские биатлонистки тренируются в гостинице
15:31
Союз биатлонистов России в Instagram опубликовал видео тренировок женской команды в гостинице в Контиолахти.
С помощью резинок и тренажеров спортсменки пытаются держать себя в форме, чтобы быть готовы к стартам.
«Карантин нам ни по чем, русские не сдаются», — слышен голос за кадром.
Сборная России находится на самоизоляции накануне 1-го этапа Кубка мира после четырех выявленных случаев коронавируса в команде.
Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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