РУСАДА в курсе ситуации с дисквалификацией Евгения Устюгова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) владеет информацией о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова, заявил генеральный директор агентства Юрий Ганус.

— У нас есть такая информация по (дисквалификации) Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации, — приводит «РИА Новости» слова Гануса.

Спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил, все его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишаются золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия снова упускает первое место в медальном зачете.