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Допинг

РУСАДА в курсе ситуации с дисквалификацией Евгения Устюгова

11:56
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) владеет информацией о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова, заявил генеральный директор агентства Юрий Ганус.

— У нас есть такая информация по (дисквалификации) Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации, — приводит «РИА Новости» слова Гануса.

Спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил, все его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишаются золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия снова упускает первое место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200215/1564814089.html

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