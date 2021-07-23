Руководство IBU проведет ряд встреч во время Токио-2020

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) проведет ряд встреч во время летней Олимпиады-2020 в Токио, в том числе со сборной России.

«Поскольку здесь присутствует большая часть олимпийской семьи, в том числе по теме следующих соревнований будет проведен ряд встреч, большинство из которых будут неформальными. Также планируем встретится и с россиянами.

Я буду здесь еще пару дней, поэтому возможность будет. Мы долгое время не могли встретиться лично. Здесь, конечно, все будет проделано в соответствии с санитарными правилами", — рассказал президент IBU Олле Далин РИА Новости.