"Руки-ноги тяжелые". Гараничев - о 18-м месте в спринте на чемпионате России

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что ему было физически тяжело во время спринта на чемпионате России в Тюмени. 31-летний спортсмен допустил три промаха и занял 18-е место.

- Погодные условия здесь всегда весной не самые простые, - приводит слова Гараничева "Тюменская Арена". - Мы же – не северный регион. Снег подтаивал, но организаторам все равно большое спасибо. Они посыпали селитрой трассу, так что было полегче. В сезоне на Кубке мира порой бежали в условиях и хуже.

Психологически мне нравится бегать дома. Родные люди на трибунах меня поддерживают. А вот руки-ноги тяжелые, конечно. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, сезон был длинным, много гонок пробежал. Сам себя порой не понимаю, почему не могу прибавить.

Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне.

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