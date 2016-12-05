Рожков – новый президент Федерации биатлона Москвы

Заслуженный мастер спорта Сергей Рожков избран новым президентом Федерации биатлона Москвы, информирует официальный сайт СБР.
Отмечается, что в программе первоочередных шагов нового президента – выстраивание рабочих отношений с Москомспортом, доведение до логического итога проекта по организации третьего урока физкультуры в общеобразовательных школах отдельных столичных округов
Вице-президентами нового состава Федерации стали Сергей Колесников, Константин Царев, Михаил Носов. Возглавлявший федерацию с 2006 по 2016 год Владимир Малин единогласным решением избран на пост почетного президента. Патриарх московского биатлона Александр Привалов возглавил совет ветеранов.