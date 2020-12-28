Победный финиш России в биатлоне. Первый с февраля
22:36
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победу в Рождественской гонке.
Россияне стартовали с преимуществом в девять секунд от команды Германии и уверенно добились успеха, зайдя на два круга штрафа на восьми рубежах.
Елисеев и Павлова не оставили шансов конкурентам в рождественской гонке ???— Матч ТВ (@MatchTV) December 28, 2020
Лови главный биатлонный финиш этого декабря ? pic.twitter.com/NNaxaE4I9d
На Кубке и чемпионате мира россияне не поднимались на подиум 39 гонок подряд, с февраля этого года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю