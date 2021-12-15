Рождественская гонка перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг. Она пройдет без зрителей

Традиционная Рождественская гонка перенесена из немецкого Гельзенкирхена в Рупольдинг, сообщается на сайте Ассоциации лыжных видов спорта Германии.

Мероприятие изначально должно было 28 декабря пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке». Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Германии его планировали перенести на 2022 год.

Однако гонка все же пройдет в назначенную ранее дату. Соревнования состоятся в немецком Рупольдинге без зрителей.

Россию в гонке представят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Год назад они стали победителями этих соревнований.