Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 22:31

Легрейд и Кноттен выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежские биатлонисты Стурла Легрейд и Каролин Кноттен стали победителями масс-старта на «Рождественской гонке».

Легрейд и Кноттен финишировали с результатом 33 минуты 50,3 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняли немцы Юстус Штрелов и Анна Вайдель, отставшие от лидеров на 30,4 секунды. Третьими стали еще одни представители Германии Филипп Наврат и Франциска Пройс (+33,1).

Рождественская гонка-2024/25

Масс-старт

1. Стурла Легрейд/ Каролин Кноттен (Норвегия) — 33.50,3 (3 промаха)

2. Юстус Штрелов/ Анна Вайдель (Германия) — +30,4 (5)

3. Филипп Наврат/ Франциска Пройс (Германия) — +33,1 (4)

4. Флоран Клод/ Лотте Лие (Бельгия) — +34,8 (1)

5. Йеспер Нелин/ Анна Магнуссон (Швеция) — +36,1 (3)

6. Фабьен Клод/ Жюли Симон (Франция) — +1.56,3 (11)

Биатлон
Каролин Кноттен
Штурла Легрейд
Читайте также
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поршнев рассказал, какое качество взял бы у Йоханнеса Бе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости