Легрейд и Кноттен выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Норвежские биатлонисты Стурла Легрейд и Каролин Кноттен стали победителями масс-старта на «Рождественской гонке».

Легрейд и Кноттен финишировали с результатом 33 минуты 50,3 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняли немцы Юстус Штрелов и Анна Вайдель, отставшие от лидеров на 30,4 секунды. Третьими стали еще одни представители Германии Филипп Наврат и Франциска Пройс (+33,1).

Рождественская гонка-2024/25

Масс-старт

1. Стурла Легрейд/ Каролин Кноттен (Норвегия) — 33.50,3 (3 промаха)

2. Юстус Штрелов/ Анна Вайдель (Германия) — +30,4 (5)

3. Филипп Наврат/ Франциска Пройс (Германия) — +33,1 (4)

4. Флоран Клод/ Лотте Лие (Бельгия) — +34,8 (1)

5. Йеспер Нелин/ Анна Магнуссон (Швеция) — +36,1 (3)

6. Фабьен Клод/ Жюли Симон (Франция) — +1.56,3 (11)