«Рождественская гонка-2020» в Гельзенкирхене отменена из-за коронавируса

Ежегодная «Рождественская гонка», которая проходит в Гельзенкирхене на стадионе футбольного «Шальке» в декабре, отменена из-за коронавируса, сообщает Sport1.de.

Соревнование не состоится в связи с тем, что в Германии действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей. Гонка перенесена на декабрь 2021 года, билеты, приобретенные на «Рождественскую гонку-2020», остаются в силе.