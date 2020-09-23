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«Рождественская гонка-2020» в Гельзенкирхене отменена из-за коронавируса

15:26
Арена «Шальке», переоборудованная под биатлонную трассу. Фото AFP
Арена «Шальке», переоборудованная под биатлонную трассу. Фото AFP

Ежегодная «Рождественская гонка», которая проходит в Гельзенкирхене на стадионе футбольного «Шальке» в декабре, отменена из-за коронавируса, сообщает Sport1.de.

Соревнование не состоится в связи с тем, что в Германии действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей. Гонка перенесена на декабрь 2021 года, билеты, приобретенные на «Рождественскую гонку-2020», остаются в силе.

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