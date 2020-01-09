Ройселанн выиграла спринт в Оберхофе, россиянки — вне топ-10
17:33
Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. В тройку вошли немка Дениза Херманн и француженка Жюли Симон.
Российские биатлонистки не попали в десятку лучших.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 22.04,9 (0 шт. кругов)
2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 33,1 (1)
3. Жюли Симон (Франция) — +47,4 (1)
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