Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. В тройку вошли немка Дениза Херманн и француженка Жюли Симон.

Российские биатлонистки не попали в десятку лучших.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 22.04,9 (0 шт. кругов)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 33,1 (1)

3. Жюли Симон (Франция) — +47,4 (1)