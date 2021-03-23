Ройселанн недовольна тем, что биатлонисты не смогли протестировать трассу перед Олимпиадой в Пекине

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн поделилась мнением о том, что в предолимпийском сезоне никто из спортсменов не смог протестировать трассу в Пекине, где пройдут зимние Олимпийские игры-2022.

«Я в полном неведении. С нетерпением жду информации, чтобы знать, что именно улучшать в следующем году. Что там будет – слякоть, ветер, песчаная буря, метель?

Мне понравилось, что перед прошлой Олимпиадой были пробные гонки. После этого я чувствовала себя хорошо подготовленной

Организаторы поступают неправильно, не присылая видео трассы или информацию о ней», – сказала Ольсбу Ройселанн NRK.

Этап Кубка мира в Пекине был запланирован с 23 февраля по 1 марта 2021 года и должен был пройти в рамках теста трассы перед зимней Олимпиадой. Но из-за пандемии коронавируса его отменили.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.