Ростовцев — о клубной лиге: «Тренеры говорили об излишней нагрузке, а сейчас инициируют соревнования»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев поделился мнением о новом турнире — Международной лиге клубного биатлона.

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился. Мы много это обсуждали, но мне непонятно с методической точки зрения, почему нужны соревнования, если в прошлом году весь тренерский штаб говорил об излишней соревновательной нагрузке, которая приводила к болезням спортсменов и пропускам соревнований. Их услышали и приняли практически идеальный календарь. Он оказался разбит на блоки с паузой между ними. У нас не так много стадионов, где мы можем провести чемпионат России во второй половине марта. Сейчас тренеры пытаются инициировать дополнительную соревновательную деятельность», — цитирует Ростовцева Metaratings.ru.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.