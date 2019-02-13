Ростовцев раскритиковал Губерниева

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за недостаточный уровень профессионализма. По его мнению, ненормально, когда журналист заходит в номера спортсменов как к себе домой.

– Общение с прессой – это одна из частей профессионального спорта, - цитирует "Спорт день за днем" Ростовцева. - Конечно же, спортсмен должен уметь общаться с журналистами. Насколько это у нас поставлено? Мне кажется, что здесь еще очень много работы.

– Почему? Губерниев говорил, что иностранцы чуть ли не завидуют тому, как в России освещают биатлон...

– А что он еще может сказать? Конечно, Губерниев будет себя хвалить. Абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам. Когда мы работали тренерами, так же поступали. Должны быть четко определены время и место, когда вы можете общаться с командой. Так же, как у немцев и норвежцев.