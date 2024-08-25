Ростовцев: «Летние старты дают биатлонистам возможность попасть в сборную, куда все двери открыты»

Вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев рассказал, какое значение будут иметь летние старты для отечественных биатлонистов.

«Старты будут иметь большое спортивное значение. Летние старты Кубка Содружества идут в его общий зачет. В этом году у нас шесть этапов, один из них в Красноярске. Пропустив один этап, потом будет очень сложно наверстать упущенное. Летний чемпионат России — контрольная точка, что же натренировали наши региональные команды и расширенный состав сборной, в который входят и молодые спортсмены, готовящиеся к следующему олимпийскому циклу. Интересно посмотреть, насколько они конкурентоспособны с лидерами российского и белорусского биатлона, в какой форме находятся наши лидеры», — цитирует Ростовцева Vprognoze.ru.

Он также отметил, что Красноярске непростое стрельбище и нелегкий подход к нему, поэтому стрелковый компонент будет играть большое значение.

«Летние старты дают возможность попасть в сборную, куда все двери открыты. В прошлом году победитель индивидуальной гонки Кирилл Стрельцов выступал в составе сборной на Кубке Содружества», — добавил Ростовцев.

С 6 по 8 сентября в Красноярске состоится первый этап Кубка Содружества, а с 12-го по 15-е число там же будет проходить чемпионат России по летнему биатлону.