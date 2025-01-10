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Ростовцев: «Белорусы могут не только конкурировать, но и выигрывать у россиян»

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Вице-президент СБР по профессиональному спорту Павел Ростовцев оценил уровень белорусских биатлонистов.

«Молодцы! Последняя гонка в Рязани подтверждает высокий уровень команды. Причем не только Антон Смольский — есть другие спортсмены, которые создают конкуренцию при хорошем стечении обстоятельств: стрельбе, самочувствии и лыжах. Они могут не только конкурировать, но и выигрывать борьбу у россиян. Это очень здорово, очень ценно для нас в связи с отсутствием международного опыта. Это всем идет на благо», — цитирует Legalbet.by Ростовцева.

Ранее в пятницу, 10 января, Дмитрий Лазовский выиграл спринтерскую гонку на 10 км на четвертом этапе Кубка России сезона-2024/25 в Рязани. Максим Воробей стал четвертым, Смольский — 15-й.

Источник: legalbet.by
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