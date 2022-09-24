Бажин — о бронзе на летнем чемпионате России по биатлону: «Я рад, что справился сегодня»

Бронзовый призер летнего чемпионата России по биатлону Кирилл Бажин прокомментировал свое выступление в спринте.

«После стартов в Белоруссии у нас практически не было отдыха, потому что продолжается сплошной тренировочный процесс. Был один выходной день, который мы провели в дороге. А так мы делаем по две тренировки каждый день без выходных. Стрельба сегодня удалась очень хорошо, хотя состояние на огневом рубеже оставляет желать лучшего. Я рад, что справился сегодня, — цитирует Metaratings.ru Бажина. — В сентябре мы сидим на хороших объемах, поэтому состояние объяснимо. Оно не то, что было в Раубичах. В индивидуальной гонке я побегу обязательно, а эстафета под вопросом, потому что не с кем бежать. И по состоянию, возможно, нужно отдохнуть, хотя я хочу бороться за медали в каждой гонке».

Петр Пащенко одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, 2-е место занял Роман Сурнев, 3-м финишировал Кирилл Бажин.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском.