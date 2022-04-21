Российский биатлонист Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил

Российский биатлонист Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года, сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

34-летний россиянин сообщил об использовании беротека, содержащего фенотерол, но не имел разрешения на терапевтическое использование фенотерола.

Две пробы, взятые у Вилкова во время чемпионата России 2013 года по биатлону, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Московская лаборатория сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Но записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, притом процедура подтверждения не проводилась.

Биатлонист признал нарушение в связи с использованием им беротека в марте 2013 года. Таким образом, его результаты на чемпионате России 2013 года, где он завоевал три серебра, аннулированы. Волкову предстоит отбыть дисквалификацию сроком в два года.

Напомним, что россиянин завершил карьеру в сезоне-2019/20. Биатлонист является чемпионом мира 2017 года в эстафете и семикратным чемпионом Европы. Также Волков стал чемпионом Олимпийских игр 2014 года в Сочи.