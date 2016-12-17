Российские юниоры выиграли эстафету в Хохфильцене

Юниорская сборная России стала первой в эстафете на втором этапе Кубка IBU в Хохфильцене. Александр Насекин, Игорь Малиновский, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов почти на минуту опередили соперников из Белоруссии. Юниорки в эстафете заняли седьмое место.

Хохфильцен (Австрия)

Юниорский Кубок IBU

Юниоры

Эстафета 4×7,5 км

1. РОССИЯ (Насекин, Малиновский, Поршнев, Стрельцов) – 1:19.36,06

2. Белоруссия – отставание 55,2 (1+8)

3. Чехия - 1.06,4 (0+9)

Юниорки

Эстафета 4×6 км

1. Франция – 56.19,0 (0+7)

2. Германия - 46,8 (0+13)

3. Казахстан - 1.12,1 (1+8)…

7. РОССИЯ (Мошкова, Ушкина, Васнецова) +2.12,4 (3+11)