Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:53

Российские лыжники и биатлонисты проведут совместную Гонку чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские биатлонисты и лыжники вместе примут участие в Гонке чемпионов, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

По словам Аверьянова, СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объединились, чтобы вместе провести мероприятие. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Также Аверьянов добавил, что подробности предстоящей Гонки чемпионов станут известны 29 августа.

Гонка чемпионов состоится в Рязани 4-5 января 2025 года.

Источник: https://t.me/Biathlonly/2043
Биатлон
СБР
0
Читайте также
Президент КХЛ Морозов заявил, что контракты СКА соответствуют регламенту
Активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» Беджамова арестованы
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ступак: «Иностранные спортсмены пишут, что им не хватает красивых русских девушек»
Новости
RSS RSS
Все новости