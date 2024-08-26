Российские лыжники и биатлонисты проведут совместную Гонку чемпионов

Российские биатлонисты и лыжники вместе примут участие в Гонке чемпионов, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

По словам Аверьянова, СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объединились, чтобы вместе провести мероприятие. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Также Аверьянов добавил, что подробности предстоящей Гонки чемпионов станут известны 29 августа.

Гонка чемпионов состоится в Рязани 4-5 января 2025 года.