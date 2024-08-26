Российские лыжники и биатлонисты проведут совместную Гонку чемпионов
Российские биатлонисты и лыжники вместе примут участие в Гонке чемпионов, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
По словам Аверьянова, СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объединились, чтобы вместе провести мероприятие. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Также Аверьянов добавил, что подробности предстоящей Гонки чемпионов станут известны 29 августа.
Гонка чемпионов состоится в Рязани 4-5 января 2025 года.
Источник: https://t.me/Biathlonly/2043
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