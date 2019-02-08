Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Бронзу завоевали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын. Россияне использовали 9 дополнительных патронов.

Первое место заняла команда Норвегии, второе - представители Франции.

Кэнмор (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Бе) - 1:16.36,6 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция (Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Фуркад, Кантен Фийон Майе) - отставание 1.10,4 (0 + 8)

3. Россия (Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын) - 1.48,4 (0 + 9)

4. Германия (Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер) - 2.48,6 (3 + 12)

5. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард) - 3.22,2 (3 + 11)

6. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик) - 3.23,5 (1 + 9)

Эстафета

1 (1). Норвегия - 210 (+60)

2 (2). Россия - 188 (+48)

3 (6). Франция - 188 (+54)

4 (4). Германия - 179 (+43)

5 (5). Австрия - 174 (+40)

6 (3). Швеция - 166 (+28)

Кубок наций

1 (1). Норвегия - 5274 (+420)

2 (2). Франция - 5013 (+390)

3 (4). Россия - 4724 (+360)

4 (3). Германия - 4698 (+330)

5 (5). Австрия - 4641 (+310)

6 (6). Швеция - 4054 (+190)

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