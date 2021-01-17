Российские биатлонисты, выступающие за Белоруссию, подписали письмо в поддержку Лукашенко

Сборная Белоруссии по биатлону почти в полном составе подписала открытое обращение в поддержку органов власти. Текст «Открытого обращения спортивной общественности Беларуси» ?можно прочесть на сайте Athletes.by.

Письмо подписала вся команда. Аделина Сабитова, Никита Лобастов, Ирина и Елена Кручинкины, являющиеся натурализованными россиянами, также подписали обращение.

Не подписали письмо только Анна Сола, Егор Казаринов и Алина Пильчук. Также в поддержку обращения выступили более 5000 тысяч человек.

Напомним, вчера в Оберхофе на шестом этапе Кубка мира сборная Белоруссии по биатлону финишировала второй в эстафете. При этом Сола, которая бежала на третьем этапе, передала эстафету первой.