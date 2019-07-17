Российские биатлонисты смогут провести сбор в Сочи

Союз биатлонистов России (СБР) решил проблему с лицензией биатлонного стадиона в Сочи, благодаря чему национальная сборная сможет провести там августовский сбор.

– Сейчас лицензию продлили с СБР, однако мы продолжим изучать варианты, при которых этим объектом будут управлять местные организации, как это происходит в большинстве других регионов, – цитирует ТАСС первого вице-президента СБР Алексея Нуждова.

Горный сбор команды России был под угрозой срыва в связи с тем, что истек срок лицензии спортивной базы. Эта база – единственная горная биатлонная база в России.