Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по количеству гонок без наград

После сегодняшнего масс-старта в Поклюке, где Матвей Елисеев занял 11-е место, российские биатлонисты повторили свой антирекорд. Наши спортсмены остаются без наград уже 25-ю гонку подряд на этапах Кубка мира. Такая же серия была в 2016 году.

Последний раз российская команда завоевала награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. 14 декабря Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская сборная России заняла второе место в эстафете.