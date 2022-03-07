Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России, сообщил Metaratings.ru ее личный тренер и супруг Ильшат Нигматуллин.

По словам тренера, Нигматуллина продолжает восстанавливаться после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и готовится к чемпионату России.

Финальный этап Кубка России в Уфе пройдет с 12 по 16 марта. Чемпионат России пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. В обоих соревнованиях примут участие белорусские биатлонисты.