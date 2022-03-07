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Сегодня, 12:30

Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе

Биатлонистка Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России, сообщил Metaratings.ru ее личный тренер и супруг Ильшат Нигматуллин.

По словам тренера, Нигматуллина продолжает восстанавливаться после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и готовится к чемпионату России.

Финальный этап Кубка России в Уфе пройдет с 12 по 16 марта. Чемпионат России пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. В обоих соревнованиях примут участие белорусские биатлонисты.

Источник: https://metaratings.ru/news/ulyana-nigmatullina-ne-vystupit-na-finalnom-etape-kubka-rossii-v-ufe-1216534/
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