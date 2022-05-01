Нигматуллина прокомментировала свое недовольство суммой призовых после Олимпийских игр-2022

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое недовольство суммой призовых от Удмуртской республики за медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Уважаемые соотечественники, особенно из Удмуртии. Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живет в тяжелом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры а так же многие другие… В первую очередь, моя задача и работа приносить высокие результаты для Удмуртского и Российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю все время, во многом себя ограничиваю и конечно в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку. В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились.

Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов. И я уважаю мнения возмущенных людей, и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня конечно вкладывается и УР и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды УР. Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества.

Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется не значительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент. Хочется, чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею.

P. S. а еще буду перечитывать интервью, чтобы не впечатлять так сильно.

P. P. S. пожалуйста не выхватывайте фразы из контекста», — написала Нигматуллина в соцсетях.

Ранее 28-летняя биатлонистка заявила, что ей «стыдно» называть сумму призовых от Удмуртской республики. Нигматуллина рассказала, что получила меньше 900 тысяч рублей.

На Играх-2022 в Пекине биатлонистка завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.