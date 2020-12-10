Российская биатлонистка Сливко рассказала о последствиях заражения коронавирусом

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко в своем Instagram рассказала о том, как на нее повлиял коронавирус. По словам девушки, на соревнованиях ее спасает только стрельба.

— Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно — COVID-19, — написала спортсменка, приложив видео свое тренировки. — После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать, вообще. Я еду тренировочной скоростью. Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня все? хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами еще? порадуемся моим победам.

В ноябре 2020 года стало известно о заражении девушки COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. Из-за коронавируса биатлонистка пропустила первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти.