Куклина расстроилась, что Каминский не верил в три ее победы подряд

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в масс-старт на 12,5 км на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия).

Куклина расстроилась после вопроса о том, что тренер Юрий Каминский не верил в три победы на этапах Кубка.

— Каминский сказал, что не верил, что хет-трик возможен. А ты верила?

— Вы меня сейчас расстроили, что Юрий Михайлович не верил. Даже порой, когда я на тренировках могу сказать, что я вот это не могу. Или это не получается. Он всегда говорил, что нет такого слова «не получается». Просто здесь вот так сделаем, а это вот так. Он наоборот всегда верит.

— На последнем круге можно было уже расслабиться и комфортно бежать?

— Так и было. Я расслабилась. Когда ушла на последний круг и первый подъем мне крикнули, что 24 секунды у второго места. Когда шли последний подъем, я услышала стук палок. Оборачиваюсь, а девочки уже вот они рядом.

— То есть на финише пришлось добавить, чтобы не догнали?

— Пришлось отработать концовку подъема.