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Куклина сообщила о возобновлении тренировок

17:32
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram рассказала, что приступила к тренировкам. 29-летняя спортсменка восстановилась после растяжения мышцы, которое получила 28 ноября в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«К тренировке готова. Плечо все мое затейпировали. Надеюсь, все хорошо будет с ним», — написала Куклина.

8 декабря стало известно, что Куклина сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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