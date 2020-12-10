Куклина сообщила о возобновлении тренировок

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram рассказала, что приступила к тренировкам. 29-летняя спортсменка восстановилась после растяжения мышцы, которое получила 28 ноября в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«К тренировке готова. Плечо все мое затейпировали. Надеюсь, все хорошо будет с ним», — написала Куклина.

8 декабря стало известно, что Куклина сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.