Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от коронавируса

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина выписана из больницы, где она лечилась после заражения коронавирусом. «Меня выписали, есть два отрицательных теста», — цитирует ТАСС Халиуллину.

27 марта Халиуллина вместе с матерью Екатериной были доставлены в больницу Саратова с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие у спортсменки инфекции.

21-летняя биатлонистка считает, что заразиться коронавирусом она могла в аэропорту, когда возвращалась в Россию из Австрии.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.