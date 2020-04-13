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Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от коронавируса

15:59
Анастасия Халиуллина.
Анастасия Халиуллина.

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина выписана из больницы, где она лечилась после заражения коронавирусом. «Меня выписали, есть два отрицательных теста», — цитирует ТАСС Халиуллину.

27 марта Халиуллина вместе с матерью Екатериной были доставлены в больницу Саратова с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие у спортсменки инфекции.

21-летняя биатлонистка считает, что заразиться коронавирусом она могла в аэропорту, когда возвращалась в Россию из Австрии.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8231233

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