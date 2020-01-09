Россиянки вышли на второе место в Кубке наций

Женская сборная России вышла на второе место в зачете Кубка наций по итогам спринта в Оберхофе. Лучшей из россиянок в гонке стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место. В личном зачете она идет восьмой.

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 347 (+43)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 327 (+40)

3 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 289 (+7)

4 (5). Жюли Симон (Франция) — 261 (+48)

5 (4). Жюстин Бреза (Франция) — 247 (+13)

6 (11). Дениза Херманн (Германия) — 233 (+54)

8 (10). Светлана Миронова (Россия) — 202 (+22)

17 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 145 (0)

24 (24). Лариса Куклина (Россия) — 122 (+11)

43 (42). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)

45 (43). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)

67 (-). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (+12)

Спринт (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 182 (+43)

2 (7). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 150 (+60)

3 (2). Светлана Миронова (Россия) — 139 (+22)

4 (6). Тирил Экхофф (Норвегия) — 135 (+40)

5 (11). Дениза Херманн (Германия) — 132 (+54)

6 (10). Жюли Симон (Франция) — 129 (+48)

31 (29). Лариса Куклина (Россия) — 47 (+11)

35 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 38 (0)

47 (41). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)

56 (50). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)

56 (-). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (+12)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 3222 (+407)

2 (3). Россия — 2827 (+345)

3 (2). Швеция — 2826 (+342)

4 (4). Франция — 2755 (+376)

5 (6). Германия — 2670 (+382)

6 (5). Швейцария — 2649 (+314)