Россиянки вышли на второе место в Кубке наций
Женская сборная России вышла на второе место в зачете Кубка наций по итогам спринта в Оберхофе. Лучшей из россиянок в гонке стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место. В личном зачете она идет восьмой.
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 347 (+43)
2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 327 (+40)
3 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 289 (+7)
4 (5). Жюли Симон (Франция) — 261 (+48)
5 (4). Жюстин Бреза (Франция) — 247 (+13)
6 (11). Дениза Херманн (Германия) — 233 (+54)
8 (10). Светлана Миронова (Россия) — 202 (+22)
17 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 145 (0)
24 (24). Лариса Куклина (Россия) — 122 (+11)
43 (42). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)
45 (43). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)
67 (-). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (+12)
Спринт (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 182 (+43)
2 (7). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 150 (+60)
3 (2). Светлана Миронова (Россия) — 139 (+22)
4 (6). Тирил Экхофф (Норвегия) — 135 (+40)
5 (11). Дениза Херманн (Германия) — 132 (+54)
6 (10). Жюли Симон (Франция) — 129 (+48)
31 (29). Лариса Куклина (Россия) — 47 (+11)
35 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 38 (0)
47 (41). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)
56 (50). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)
56 (-). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (+12)
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 3222 (+407)
2 (3). Россия — 2827 (+345)
3 (2). Швеция — 2826 (+342)
4 (4). Франция — 2755 (+376)
5 (6). Германия — 2670 (+382)
6 (5). Швейцария — 2649 (+314)