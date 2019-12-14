Женская сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу одержала команда Норвегии.

Россиянки лидировали последней стрельбы, однако на заключительном отрезке Марте Ольсбу-Ройселанн обошла Екатерину Юрлову-Перхт.

Помимо Юрловой-Перхт, Россию в гонке представляли Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 01:10.04,7 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)

2. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) — отставание 8,2 (0 + 5)

3. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 1.04,1 (1 + 9)

4. Украина (Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) — 1.09,2 (0 + 8)

5. Канада (Сара Бодри, Меган Бэнкс, Надя Мозер, Эмма Ландер) — 1.09,3 (0 + 7)

6. Чехия (Йессика Ислова, Луция Харватова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) — 1.16,1 (1 + 12)

Трансляция гонки