Россиянки после эстафеты опустились на пятое место в Кубке наций
18:09
Женская сборная России опустилась на пятое место в зачетах Кубка наций и эстафеты. В сегодняшней эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянки заняли 11-е место. Победу одержала Норвегия, упрочившая лидерство в обоих зачетах.
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 4475 (+420)
2 (2). Швеция — 3939 (+310)
3 (3). Франция — 3862 (+390)
4 (5). Германия — 3713 (+330)
5 (4). Россия — 3615 (+210)
6 (6). Швейцария — 3604 (+360)
Эстафета (ж)
1 (1). Норвегия — 240 (+60)
2 (2). Швейцария — 190 (+48)
3 (5). Франция — 176 (+54)
4 (3). Швеция — 173 (+40)
5 (4). Россия — 160 (+30)
6 (6). Германия — 158 (+43)
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