Россиянки после эстафеты опустились на пятое место в Кубке наций

Женская сборная России опустилась на пятое место в зачетах Кубка наций и эстафеты. В сегодняшней эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянки заняли 11-е место. Победу одержала Норвегия, упрочившая лидерство в обоих зачетах.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 4475 (+420)

2 (2). Швеция — 3939 (+310)

3 (3). Франция — 3862 (+390)

4 (5). Германия — 3713 (+330)

5 (4). Россия — 3615 (+210)

6 (6). Швейцария — 3604 (+360)

Эстафета (ж)

1 (1). Норвегия — 240 (+60)

2 (2). Швейцария — 190 (+48)

3 (5). Франция — 176 (+54)

4 (3). Швеция — 173 (+40)

5 (4). Россия — 160 (+30)

6 (6). Германия — 158 (+43)