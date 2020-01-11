Россиянки опустились на четвертое место в Кубке наций

Сборная России после седьмого места в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе опустились на четвертое место в Кубке наций.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 3642 (+420)

2 (3). Швеция — 3216 (+390)

3 (4). Франция — 3115 (+360)

4 (2). Россия — 3097 (+270)

5 (5). Германия — 3000 (+330)

6 (6). Швейцария — 2959 (+310)

Эстафета (ж)

1 (1). Норвегия — 180 (+60)

2 (2). Швейцария — 142 (+40)

3 (4). Швеция — 133 (+54)

4 (3). Россия — 130 (+36)

5 (6). Франция — 122 (+48)

6 (7). Германия — 115 (+43)