Россиянки опустились на четвертое место в Кубке наций
15:28
Сборная России после седьмого места в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе опустились на четвертое место в Кубке наций.
1 (1). Норвегия — 3642 (+420)
2 (3). Швеция — 3216 (+390)
3 (4). Франция — 3115 (+360)
4 (2). Россия — 3097 (+270)
5 (5). Германия — 3000 (+330)
6 (6). Швейцария — 2959 (+310)
Эстафета (ж)
1 (1). Норвегия — 180 (+60)
2 (2). Швейцария — 142 (+40)
3 (4). Швеция — 133 (+54)
4 (3). Россия — 130 (+36)
5 (6). Франция — 122 (+48)
6 (7). Германия — 115 (+43)
Дополнительная информация
https://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2019-2020/ratings/
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