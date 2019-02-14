Россиянки опустились на 5-е место в зачете Кубка наций

Женская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в зачете Кубка наций. В активе россиянок 4881 очков. Первое место занимает Франция (5271), второе - Германия (5120), третье - Норвегия (5101).
Кубок наций (ж)
1 (1). Франция - 5271 (+382)
2 (2). Германия - 5120 (+391)
3 (3). Норвегия - 5101 (+391)
4 (5). Италия - 4886 (+368)
5 (4). Россия - 4881 (+345)
6 (6). Швеция - 4417 (+293)
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