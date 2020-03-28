Россиянка Анастасия Халиуллина попала в больницу с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина попала в больницу в Саратове из-за подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19, сообщает «Взгляд-инфо». 21-летняя спортсменка отметила, что у нее не было очевидных симптомов.

«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу все сделала, как положено. Никаких симптомов очевидных у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждем, подтвердится ли положительный результат», — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».

По информации источника, вместе с Халиуллиной в больницу попала мама биатлонистки Екатерина, которая была первым тренером Александра Логинова.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 598 245 человек. Умерших — 27 761, выздоровевших — 131 777. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.