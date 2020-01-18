Россияне остались на четвертом месте в зачете мужских эстафет

Мужская сборная России осталась на четвертом месте в зачете эстафет. В активе национальной команды 167 очков. В субботу, 18 января, россияне стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Первое место занимает Норвегия (234), второе — Франция (216), третье — Германия (176).

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 234 (+54)

2 (2). Франция — 216 (+60)

3 (3). Германия — 176 (+40)

4 (4). Россия — 167 (+43)

5 (5). Словения — 142 (+36)

6 (6). Белоруссия — 141 (+38)