Россияне остались на четвертом месте в зачете мужских эстафет
17:49
Мужская сборная России осталась на четвертом месте в зачете эстафет. В активе национальной команды 167 очков. В субботу, 18 января, россияне стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Первое место занимает Норвегия (234), второе — Франция (216), третье — Германия (176).
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 234 (+54)
2 (2). Франция — 216 (+60)
3 (3). Германия — 176 (+40)
4 (4). Россия — 167 (+43)
5 (5). Словения — 142 (+36)
6 (6). Белоруссия — 141 (+38)
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