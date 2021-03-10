Россияне не попали в десятку в индивидуальной гонке на Кубке IBU

10 марта в австрийском Обертиллиахе завершилась мужская короткая индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU.

Победителем гонки на 15 км стал француз Уго Риваль с одним промахом. Второе время показал итальянец Даниэле Каппеллари, уступивший лидеру 11 секунд без промахов на четырех огневых рубежах. Третье место у финна Хейкки Лайтинена, который проиграл французу 40 секунд с одной не закрытой мишенью.

Лучшим среди представителей России стал Семен Сучилов, финишировавший 11-м. Россиянин уступил минуту и 27 секунд, допустив два промаха.

Даниил Серохвостов, который был заявлен на гонку, в последний момент не вышел на старт.

Согластно формату дисциплины, биатлонисты преодолели пять кругов по три километра с четырьмя огневыми рубежами. За промах на стрельбе спортсмен получал 45 секунд штрафа (вместо минуты, как это происходит в классической «индивидуалке»).

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Юго Ривай (Франция) — 36.49,1 (1 промах)

2. Даниеле Каппеллари (Италия) — отставание 11,0 (0)

3. Хейкки Лайтинен (Финляндия) — 39,8 (1)

11. Семен Сучилов (Россия) — 1.27,1 (2)

16. Василий Томшин (Россия) — 1.48,8 (2)

20. Михаил Первушин (Россия) — 2.14,8 (2)

21. Вадим Филимонов (Россия) — 2.15,8 (1)

25. Антон Бабиков (Россия) — 2.24,5 (3)

38. Никита Поршнев (Россия) — 3.34,7 (3)

97. Евгений Идинов (Россия) — 7.16,4 (9)