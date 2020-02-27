Россия заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, победила Украина

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия) завершилась смешанная эстафета.

Победу одержала сборная Украины. Сборная России на втором месте. На третьей позиции команда Норвегии. Сборная Белоруссии стала четвертой.

За сборную России в этой гонке выступали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета

1. Украина (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) — 1:11.32,1 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Россия (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили) — отставание 32,2 (0 + 9)

3. Норвегия (Осне Скреде, Ида Лин, Сиверт Баккен, Александр Андерсен) — 33,7 (0 + 3)

4. Белоруссия (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников) — 40,4 (1 + 10)