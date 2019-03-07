Россия занимает четвертое место в мужском Кубке наций, лидирует Норвегия

После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) лидерство в мужском зачете Кубка наций удерживает сборная Норвегии. В активе у норвежцев 6250 очков.

Второе место занимает команда Франции, третье - сборная Германии. Сборная России на четвертом месте.

Кубок наций

Мужчины

1 (1). Норвегия - 6250 (+210) очков

2 (2). Франция - 5952 (+125)

3 (3). Германия - 5673 (+195)

4 (4). Россия - 5485 (+165)

5 (5). Австрия - 5355 (+75)

6 (6). Италия - 4880 (+180)

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