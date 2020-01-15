Россия выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) завершилась смешанная эстафета. Победу одержала сборная России.

За россиян выступали Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко. Команда преодолела дистанцию за один час, 21 минуту и 37,9 секунды (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона).

Второе место заняла сборная Германии. На третьей позиции команда Норвегии.

Кубок IBU

Брезно-Осрблье (Словакия)

Смешанная эстафета

1. Россия (Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко) — 1.21.37,9 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона)

2. Германия — +2,6 (0+4)

3. Норвегия — +44,7 (1+8)