Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Германии
16:58
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).
В составе российской команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова. Несмотря на штрафной круг, Россия опередила ставшую второй Францию на 40,3 секунды. Третье место — у сборной Норвегии.
?? wins! #IBU_Cup pic.twitter.com/24pIHRUntg— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 23, 2021
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Смешанная эстафета
1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова) — 1:22.52,8 (1 шт. круг + 15 доп. патронов)
2. Франция — отставание 40,3 (0 + 6)
3. Норвегия — 1.06,7 (2 + 13)
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