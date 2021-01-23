Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Германии

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).

В составе российской команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова. Несмотря на штрафной круг, Россия опередила ставшую второй Францию на 40,3 секунды. Третье место — у сборной Норвегии.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Смешанная эстафета

1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова) — 1:22.52,8 (1 шт. круг + 15 доп. патронов)

2. Франция — отставание 40,3 (0 + 6)

3. Норвегия — 1.06,7 (2 + 13)