Россия выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ

Мужская сборная России победила в эстафете на юниорском чемпионате мира. Россиянам потребовался один штрафной круг и 14 дополнительных патрона. Команду представляли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили. Примечательно, что второй с отставанием в 20 секунд стала Германия, которая не бежала штрафных кругов и использовала только три дополнительных патрона.

Ленцерхайде (Швейцария)

Юниорский чемпионат мира

Юноши

Эстафета, 4x7,5 км

1. Россия — 1:32.07,7 (1 штрафной круг + 14 доп.патронов)

2. Германия — отставание 20,0 (0+3)

3. Франция — 24,9 (0+10)

4. Норвегия — 36,3 (2+14)

5. Швейцария — 1.06,5 (0+11)

6. Италия — 1.09,6 (1+13)