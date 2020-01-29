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Россия выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ

14:47
29 января 2020 года. Ленцерхайде (Швейцария). Сборная России выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ. Победный финиш Карима Халили.
29 января 2020 года. Ленцерхайде (Швейцария). Сборная России выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ. Победный финиш Карима Халили.

Мужская сборная России победила в эстафете на юниорском чемпионате мира. Россиянам потребовался один штрафной круг и 14 дополнительных патрона. Команду представляли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили. Примечательно, что второй с отставанием в 20 секунд стала Германия, которая не бежала штрафных кругов и использовала только три дополнительных патрона.

Ленцерхайде (Швейцария)

Юниорский чемпионат мира

Юноши

Эстафета, 4x7,5 км

1. Россия — 1:32.07,7 (1 штрафной круг + 14 доп.патронов)

2. Германия — отставание 20,0 (0+3)

3. Франция — 24,9 (0+10)

4. Норвегия — 36,3 (2+14)

5. Швейцария — 1.06,5 (0+11)

6. Италия — 1.09,6 (1+13)

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