Россия выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ
Мужская сборная России победила в эстафете на юниорском чемпионате мира. Россиянам потребовался один штрафной круг и 14 дополнительных патрона. Команду представляли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили. Примечательно, что второй с отставанием в 20 секунд стала Германия, которая не бежала штрафных кругов и использовала только три дополнительных патрона.
Ленцерхайде (Швейцария)
Юниорский чемпионат мира
Юноши
Эстафета, 4x7,5 км
1. Россия — 1:32.07,7 (1 штрафной круг + 14 доп.патронов)
2. Германия — отставание 20,0 (0+3)
3. Франция — 24,9 (0+10)
4. Норвегия — 36,3 (2+14)
5. Швейцария — 1.06,5 (0+11)
6. Италия — 1.09,6 (1+13)
Russia ?? wins the relay. Germany ?? beats France in the battle for silver.— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) January 29, 2020
___#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/6zkPBMIgAG