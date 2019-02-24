Россия стала второй в медальном зачете чемпионата Европы

Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону, который завершился в Раубичах. У россиян две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая. Золотые награды России принесли в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, а также Екатерина Юрлова-Перхт в гонке преследования. Серебро – у Матвея Елисеева в гонке преследования и у Юрловой-Перхт в спринте, а бронзу принес Дмитрий Малышко в спринте.

Победу в медальном зачете одержала Швеция: два золота, одно серебро и две бронзы. У Норвегии, как и у России, две золотые медали, завоеванные Тарьем Бе в спринте и гонке преследования, но всего одна серебряная – Бе стал вторым в индивидуальной гонке. Бронзу норвежцам принесли Эннре Стремсхейм в индивидуальной гонке и Ховард Богетвейт в гонке преследования.