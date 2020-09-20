Главный тренер сборной России Валерий Польховский заверил, что специалисты по подготовке лыж не будут маскировать фторсодержащие вещества при подготовке лыж к гонкам. С нового сезона в силу вступает запрет на их использование.

«Если будет хороший прибор, никто шалить не будет, — сказал Польховский в интервью ТАСС. — Дисквалификация никому не нужна, мы должны работать честно. Есть фирмы, которые занимаются бесфторовыми смазками, с ними и будем сотрудничать. Это же касается и пластика, сейчас есть фирмы, которые предоставляют его без фтора. Все должно быть прозрачно. Российская сторона в этом плане шалить не собирается».

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 запланирован в финском Контиолахти с 27 по 29 ноября.