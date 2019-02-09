Россия после успеха в эстафете Кэнмора обошла Германию в Кубке наций

Мужская сборная России поднялась на второе место в Кубке наций. Наша команда набрала 4724 очка и опередила Германию.

Мужская сборная на этапе в Кэнморе заняла третье место в эстафетной гонке, уступив Норвегии и Франции. В составе команды выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 5274 (+420)

2 (2). Франция - 5013 (+390)

3 (4). Россия - 4724 (+360)

4 (3). Германия - 4698 (+330)

5 (5). Австрия - 4641 (+310)

6 (6). Швеция - 4054 (+190)