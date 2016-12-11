18:01 11 декабря | БИАТЛОН

Россия опустилась на 5-е место в зачете Кубка наций

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После 6-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира сборная России покинула четвертую строчку в зачете Кубка наций и теперь делит пятое место с командой Норвегии. На четвертую позицию вслед за Германией, Францией и Чехией поднялись бронзовые призеры эстафеты в Поклюке украинки.

Кубок мира

Кубок наций

Женщины

1 (1). Германия – 2066 (+420)

2 (2). Франция – 1996 (+390)

3 (3). Чехия – 1715 (+330)

4 (7). Украина – 1652 (+360)

5 (4). Россия – 1638 (+290)

5 (5). Норвегия – 1638 (+310)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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болото

Со светой будем первые сзаду

07:39

maximalist

Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.

19:37 11 декабря

Florida9

Всё что надо знать об уровне нынешней сборной : "Проиграла двум сборным с двумя штрафными"

18:24 11 декабря

Платошкин Андрей

Россия не опустилась на 5 место, а планомерно движется к своим позициям. Шестое-седьмое место самое то для нас!

18:20 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ