Россия опустилась на 5-е место в зачете Кубка наций

После 6-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира сборная России покинула четвертую строчку в зачете Кубка наций и теперь делит пятое место с командой Норвегии. На четвертую позицию вслед за Германией, Францией и Чехией поднялись бронзовые призеры эстафеты в Поклюке украинки.
Кубок мира
Кубок наций
Женщины
1 (1). Германия – 2066 (+420)
2 (2). Франция – 1996 (+390)
3 (3). Чехия – 1715 (+330)
4 (7). Украина – 1652 (+360)
5 (4). Россия – 1638 (+290)
5 (5). Норвегия – 1638 (+310)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
болото
Со светой будем первые сзаду
07:39
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:37 11 декабря
Florida9
Всё что надо знать об уровне нынешней сборной : "Проиграла двум сборным с двумя штрафными"
18:24 11 декабря
Платошкин Андрей
Россия не опустилась на 5 место, а планомерно движется к своим позициям. Шестое-седьмое место самое то для нас!
18:20 11 декабря