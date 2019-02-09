Россия идет второй в зачете мужских эстафет Кубка мира

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе. В составе команды выступали Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницы. Первыми финишировали норвежцы, вторыми - французы.

Россияне заработали 188 очков в зачете эстафет и остались на втором месте. Первыми идут норвежцы, опережая нашу команду на 22 очка. В календаре осталась еще одна эстафетная гонка - на чемпионате мира в Эстерсунде.

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия - 210 (+60)

2 (2). Россия - 188 (+48)

3 (6). Франция - 188 (+54)

4 (4). Германия - 179 (+43)

5 (5). Австрия - 174 (+40)

6 (3). Швеция - 166 (+28)