Россия идет второй в зачете мужских эстафет Кубка мира

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе. В составе команды выступали Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницы. Первыми финишировали норвежцы, вторыми - французы.
Россияне заработали 188 очков в зачете эстафет и остались на втором месте. Первыми идут норвежцы, опережая нашу команду на 22 очка. В календаре осталась еще одна эстафетная гонка - на чемпионате мира в Эстерсунде.
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия - 210 (+60)
2 (2). Россия - 188 (+48)
3 (6). Франция - 188 (+54)
4 (4). Германия - 179 (+43)
5 (5). Австрия - 174 (+40)
6 (3). Швеция - 166 (+28)
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