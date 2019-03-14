Россия - четвертая в мужском Кубке наций и пятая в женском

Сборная России в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева заняла шестое место в сингмиксте на чемпионате мира в Эстерсунде. Этот результат позволил мужской и женской командам остаться на своих местах в Кубке наций.

В мужском зачете Россия занимает четвертое место вслед за Норвегией, Германией и Францией.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 7298 (+210)

2 (2). Франция - 6902 (+135)

3 (3). Германия - 6655 (+165)

4 (4). Россия - 6382 (+145)

5 (5). Австрия - 6155 (+125)

6 (6). Италия - 5726 (+195)

В женском зачете Россия идет пятой, уступая Германии, Франции, Норвегии и Италии.

Кубок наций (ж)

1 (2). Германия - 6626 (+165)

2 (1). Франция - 6615 (+135)

3 (3). Норвегия - 6611 (+210)

4 (4). Италия - 6302 (+195)

5 (5). Россия - 6149 (+145)

6 (6). Швеция - 5848 (+180)