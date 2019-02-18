Россия - четвертая в мужском Кубке наций и пятая в женском

Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева закрыли все мишение, использовав 7 дополнительных патронов. Наша команда отстала от Франции, победившей в гонке, на 2 минуты 41,3 секунды.

В зачете мужского Кубка наций России идет 4-й, уступая Норвегии, Франции и Германии.

В женском зачете Россия пятая. Опережают команду Франция, Германия, Норвегия и Италия.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 6040 (+180)

2 (2). Франция - 5827 (+210)

3 (3). Германия - 5478 (+195)

4 (4). Россия - 5320 (+135)

5 (5). Австрия - 5280 (+125)

6 (6). Италия - 4700 (+105)

Кубок наций (ж)

1 (1). Франция - 5661 (+210)

2 (2). Германия - 5480 (+195)

3 (3). Норвегия - 5436 (+180)

4 (4). Италия - 5201 (+105)

5 (5). Россия - 5121 (+135)

6 (6). Швеция - 4707 (+155)